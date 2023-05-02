Кексев Омола
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кексев
- Имя
- Омола
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5840. КЕКСЕВ ОМОЛА, 29 л., Япдыко-Мочажн. у., Калмыцк. Облсуд, Ст. 76 ч. 1, расстрел, по амн. замен. лиш. св. по пор. пр. 5 л., Исп. 25 февр. 923.
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