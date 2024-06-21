Симаков Иван Евгеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Евгеньев
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 321
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87556. СИМАКОВЪ, ИВАНЪ ЕВГЕНЬевъ, 19 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Нерехт. у., Игнатовск. в., д. Перекладова; — Тверск. О. С., 3 Мая 911, 124, 133, 140 и 1 ч. 225 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 910 г. № 137962, каторж. раб. 10 л. и 7½ м. Исп. 8 Іюня 911, счит. ср. съ 8 Окт. 910.
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