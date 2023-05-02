Малахов Егор Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84575. МАЛАХОВЪ, ЕГОРЪ ДАНИЛОВЪ, 37 л. Сс.-посел. Енисейск. у., Анциферовск. в., д. Михалевой, рд. Зміевск. у., въ в. и с. Алексѣевскомъ; — Красноярск. О. С., 5 Февр. 911, 1 ч. 1655 У., по сов. съ пригов. сего С. отъ 4 Февр. 911 г. (1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 1 г. Исп. 22 Апр. 911. | 909 135707 170 М. | 93 103143 1642 У. | 908 109307 170 М.
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