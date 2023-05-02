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Лобанова Мария Руфовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанова
Имя
Мария
Отчество
Руфовна
Дата исполнения приговора
08 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8151. ЛОБАНОВА МАРИЯ РУФОВНА, 60 л., Чернск. у., Троицк в., д Румянцевой. Н. С. Хамовническ р. г. Москвы. Ст. 140, лиш св. 2 г. Исп. 8 июля 923.

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