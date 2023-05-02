Банасик Петр Людовиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банасик
- Имя
- Петр
- Отчество
- Людовиков
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129829. БАНАСИКЪ, ПЕТРЪ людовиковъ. К. Андреевск. у., гм. Малогощъ, д. Козловъ, 16 л.; — Гм. С. 1 окр. Андреевск. у. 12 Окт. 909, 6, 11, 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 14 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.