Ребане Мария Адамовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ребане
- Имя
- Мария
- Отчество
- Адамовна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28113. РЕБАНЕ, МАРИЯ АДАМОВНА, 32 л. Гр. г. Ревеля; — Н. С. 1 отд. Петроградского р. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.
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