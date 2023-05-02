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Андрусенко Матрена Демьянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрусенко
Имя
Матрена
Отчество
Демьянова
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
129518. Андрусенко, матрена Демьянова (она же Гадусенко). Мщ., 55 л., рд. Ананьев. у., въ в. и с. Романковой-Балкѣ; — М. С. 6 уч. Балтск. окр. 7 Сент. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Сент. 909.

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