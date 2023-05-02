Андрусенко Матрена Демьянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрусенко
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Демьянова
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129518. Андрусенко, матрена Демьянова (она же Гадусенко). Мщ., 55 л., рд. Ананьев. у., въ в. и с. Романковой-Балкѣ; — М. С. 6 уч. Балтск. окр. 7 Сент. 909, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 7 Сент. 909.
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