Вашковская Бронислава Леопольдова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вашковская
- Имя
- Бронислава
- Отчество
- Леопольдова
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45692. ВАШКОВСКАЯ, БРОНИСЛАВА ЛЕопольдова. К. Холмск. у., гм. Букова, пос. Савина, 18 л., рд. т. же у., гм. Березины, въ кол. Малиновкѣ; — Гм. С. 2 окр. Холмск. у., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 23 Мая 905.
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