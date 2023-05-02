Конрад Яков Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Конрад
- Имя
- Яков
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86723. КОНРАДЪ, ЯКОВЪ МАРТЫНОВЪ (онъ же Кондератъ). К. Фридрихштадтск. у., Соукенск. в., 20 л.; — СПБ. О. С., 134, 135, 140 и 4 ч. 1643 У., тюр. 2½ г. Исп. 17 Нояб. 907. | 905 68117 1655 У. | 901 20482 1655 У. | 903 2.3232 1653 У. | 900 19145 169 М.
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