Кошкин Иван Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95351. КОШКИНЪ, ИВАНЪ ПЛАТОНОВЪ, 28 л. Каз. хут. Верхней-Части, ст. Вешенской, Донецк. окр.; — С. М. С. Донецк. окр., 6 Іюня 911, 16, 169, 2 п. 170 и 1 п. 170¹ М., по сов. съ 5 приг. сего С. М. С. отъ сего же числа (16, 169, 2 п. 170 и 2 п. 170¹ М., тюр. 1 г., 1 г. и 1 м., 9 м., 6 м. и 8 м.), тюр. 1 г. и 3 м. Исп. 28 Іюня 911.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.