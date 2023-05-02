Артикул Петр Федосеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артикул
- Имя
- Петр
- Отчество
- Федосеев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44958. АРТИКУЛЪ, ПЕТРЪ ФЕДОСѢЕВЪ. К. Заслав. у., Шепетовск. в. и м., 32 л.; — Кіевск. О. С. (по 2 р.), 133, 134, 135, 149, 152 и 977 У. и Выс. маниф. 904 г., по совок. съ приг., напеч. въ 904 г. № 39164, тюр. 3 м. Исп. 19 Мая 905. | 904 78689 169 М. (гдѣ онъ осужд. подъ именемъ Заблопкаго, Франца-Романа Фелиціанова)
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