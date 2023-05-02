Полторанин Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолторанин Василий Семенович

Полторанин Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полторанин
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
29 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10466. Полторанин Василий Семенович, 26 л., Бухтарминск. у., Солдатовск. в. и с. Семипалатинск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 29 мая 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.