Богданов Яков Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130151. БОГДАНОВЪ, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. К. Елецк. у., Извольск. в., д. Ливенской, 36 л.; — Иркутск. С. П., 121, 124, 134, 135, 556, 1 п. 571, 14 и 1 ч. 573 У., арест. отд. 4 г. Исп. 29 Сент. 909.
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