Богданов Яков Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Яков Петров

Богданов Яков Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Яков
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 38
Источник
Скан
Оригинальная запись
130151. БОГДАНОВЪ, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. К. Елецк. у., Извольск. в., д. Ливенской, 36 л.; — Иркутск. С. П., 121, 124, 134, 135, 556, 1 п. 571, 14 и 1 ч. 573 У., арест. отд. 4 г. Исп. 29 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close