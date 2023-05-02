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Петрова Зинаида Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Зинаида
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
22 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 275
Источник
Скан
Оригинальная запись
10154. Петрова Зинаида Андреевна, 20 л., Ярославск. г., г. Углича. Н. С. 1 р. Угличск. у. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 22 февр. 926.

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