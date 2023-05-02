Герасимов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144457. ГЕРАСИМОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАновъ (онъ же Мыловъ и Табакеръ). Сс.-посел. Галаган. у., Коноваловск. в., с. Гумыринскаго, 40 л., рд. въ г. Одессѣ; — Иркутск. О. С., § ІІ 445 У. 0 сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 4 Авг. 909. | 900 89214 1642 У. | 86 32109 1647 У. | 98 87035 1647 У. | 85 2481 172 М. | 97 67883 313 У. | 84 34050 169 М. | 93 55818 313 У. | 84 18192 169 М. | 91 90220 313 У. | 83 26819 169 М. | 87 86031 1647 У.
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