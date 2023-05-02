Корнеева Клавдия Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнеева
- Имя
- Клавдия
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16055. КОРНЕЕВА, КЛАВДИЯ ДМИТРИЕВНА, 31 г. Гр. г. Пензы; — Р. Т. г. Пензы. Хищение, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 20 окт. 920.
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