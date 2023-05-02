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Гужова Евдокия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гужова
Имя
Евдокия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3554. ГУЖОВА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА, 29 л., Шуйск. у., Якиманск. в., д. Семейкина. Н. С. Дежурн. камер. Шуйск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 31 окт. 923.

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