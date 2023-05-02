Чесноков Афанасий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Афанасий Васильевич

Чесноков Афанасий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чесноков
Имя
Афанасий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12172. ЧЕСНОКОВ АФАНАСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Тульск. г., Алексин. у., Сименск. в., д. Романьково. В. Т. 84 стр. див. Московск. окр. Ст. 6 п. "б" П. В. П., лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/І—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close