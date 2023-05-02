Радзинский Шимон-Израиль Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радзинский
- Имя
- Шимон-Израиль
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34911. РАДЗИНСКІЙ, ШИМОНЪ-ИЗРАиль Абрамовъ (Лейбовъ). Мщ. д. Балуты, гм. Радогощъ, Лодзин. у., 17 л., рд. въ г. Пинчовѣ; — Калиш. О. С. (въ 3 р.), 2 п. 134, 135, 140 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 27 Нояб. 904. | 903 6982 172 М. | 902 34734 169 М.
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