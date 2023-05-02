Бондарь Максим Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондарь
- Имя
- Максим
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45365. БОНДАРЬ, МАКСИМЪ КИРИЛловъ (онъ же Зайчикъ и Бондаревъ). Мщ. г. Черкассъ, 22 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 149, 150, 285 и 286 У., тюр. 4 м. Исп. 2 Мая 905. | 903 68829 1484 У. | 99 731 172 М. | 901 46070 1643 У.
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