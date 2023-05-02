Романов Иван Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28228. РОМАНОВ, ИВАН РОМАНОВИЧ, 29 л. Гр. Тихвинск. у., Звонецк. в., д. Медведково; — Р. Т. г. Череповца. Восстание, лиш. св. 10 л. Исп. 28 февр. 920.
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