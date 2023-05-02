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Колчан Дементий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колчан
Имя
Дементий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6288. КОЛЧАН ДЕМЕНТИЙ ИВАНОВИЧ, 32 л., Сарапульск. у. и в., д. Мыльниковой, Н. С. 1 уч. Оренбургск. окр., Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 8 окт. 923.

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