Арапов Дмитрий Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Арапов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142671. АРАПОВЪ, ДМИТРІЙ ГЕРАсимовъ. К. Подольск. у., Сухановск. в., д. Ермолина, 20 л.; — Московск. О. С. 29 Сент. 909, 2 п. 134, 140, 149, 152 и 1654¹ У., по сов. съ приг. З. Н. 5 уч. Бронницк. у. отъ 3 Окт. 908 г. (169 и 4 п. 170 М. — тюр. 8 м.) и приг. Подольск. У. С. отъ 19 Мая 909 г. (4 п. 170 и 172 М. — тюр. 6 м.), тюр. 2 г. Исп. 31 Окт. 909 г.
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