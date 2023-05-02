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Сеглин Петр Юрьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сеглин
Имя
Петр
Отчество
Юрьевич
Дата исполнения приговора
14 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
11580. Сеглин Петр Юрьевич, 32 л., рд. в Лифляндск. г., Вольмарск. у., Малоровск. в., д. Шмидт. Ленинградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 97, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 14 янв. 926.

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