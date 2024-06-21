Алканов Степан Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алканов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129432. алкановъ, Степанъ николаевъ. К. Царевококшайск. у., Сотнурск. в., ок. Пезмучашъ, д. Большихъ Карамасовъ, 23 л.; — У. Чл. О. С. по Царевококшайск. у. 27 Авг. 909, 1 и 6 п. 13 и 1 п. 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 13 Сент. 909.
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