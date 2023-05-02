Матусевич Федор Онисимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матусевич
- Имя
- Федор
- Отчество
- Онисимович
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26465. МАТУСЕВИЧ, ФЕДОР ОНИСИМОВИЧ, 30 г. Гр. Ишимск. у., Тушанолобовск. в., с. Сокова; — Н. С. 6 уч. г. Омска. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 9 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.