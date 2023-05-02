Чоло Адам Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чоло
- Имя
- Адам
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141293. ЧОЛО, АДАМЪ ФРАНЦЕВЪ. К. Мѣховск. у., гм. Пацице, д. Муняковице, 39 л.; — Варшавск. С. П., 149 и 1480 У., по сов. съ приг. сей П. отъ 24 Марта 909 г. (2 ч. 1483 У. — арестъ 2 м.), тюр. 4 м. Исп. 25 Авг. 909.
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