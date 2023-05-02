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Хорхарин Владимир Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хорхарин
Имя
Владимир
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 272
Источник
Скан
Оригинальная запись
30071. ХОРХАРИН, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 19 л. Гр. В.-Устюгск. у., Нестеферовск. в., д. Фалево; — П. С. при карбате г. В.-Устюга. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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