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Бахирев Василий Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бахирев
Имя
Василий
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129928. бАХИРЕВЪ, Василій семеновъ. К. Варнавин. у., Архангельск. в., д. Морчихи, 46 л.; — Костромск. О. С. 3 Сент. 909, 134, 152 и 1 ч. 225 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Варнавин. у. отъ 3 Авг. 909 г. (по 170¹ М.—тюр. 1½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 28 Сент. 909.

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