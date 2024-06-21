Бахирев Василий Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бахирев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129928. бАХИРЕВЪ, Василій семеновъ. К. Варнавин. у., Архангельск. в., д. Морчихи, 46 л.; — Костромск. О. С. 3 Сент. 909, 134, 152 и 1 ч. 225 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Варнавин. у. отъ 3 Авг. 909 г. (по 170¹ М.—тюр. 1½ г.), арест. отд. 4 г. Исп. 28 Сент. 909.
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