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Денисов Павел Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисов
Имя
Павел
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
16 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3839. ДЕНИСОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 31 г., Юрьевск. у., Спасск. в., с. Пискунова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 110, лиш. св. 1 г. Исп. 16 мая 923.

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