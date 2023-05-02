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Лисяк Станислав Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лисяк
Имя
Станислав
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 129
Источник
Скан
Оригинальная запись
16735. ЛИСЯК, СТАНИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ, 26 л. Рд. в. Стопницк. у.; — Н. С. Хамовническ. р. 3 отд. г. Москвы. Произв. самог., лиш. св. 5 л. Исп. 5 февр. 920.

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