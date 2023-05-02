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Данилин Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилин
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
Источник
Скан
Оригинальная запись
3712. ДАНИЛИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Пронск. у., Чернобаевск. в., д. Акулово. Московск. Губсуд. Ст. 85, расстрел, по амн. замен, лиш. св. 16 л. и пор. пр 5 л. Исп. 27 окт. 923.

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