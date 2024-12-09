Волков Герасим Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Герасим
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21589. ВОЛКОВЪ, ГЕРАСИМЪ СЕМЕНОВЬ, К. Кашинск. у., Тиволинск. в., д. Свитина, 27 л.;—Кашинск. О. С., 1 ч. 225 У., каторж. раб. 5 л. Исп. 15 Дек. 908. 904 40127 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 1797.902 105107 1635 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 11443. 900 44775 170 М. | 99 46649 169 М.
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