Шпаковский Клементий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпаковский
- Имя
- Клементий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46974. ШПАКОВСКІЙ, КЛЕМЕНТІЙ НИкитинъ. К. Сѣннен. у., Обчугск. в., д. Красной-Сюлободы, 17 л.; — Могилев. О. С., 4 п. 134, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 6 Апр. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.