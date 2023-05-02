Каранович Леонид Богуславович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каранович
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Богуславович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4314. КАРАНОВИЧ ЛЕОНИД БОГУСЛАВОВИЧ, 22 л., г. Пятигорска. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. ст. 90, 2 ч. 106, 117, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 5/І—24.
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