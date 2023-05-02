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Бастурмаджев Тигран Карапетов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бастурмаджев
Имя
Тигран
Отчество
Карапетов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
129916. БАСТУРМАДЖЕВЪ, ТИГРАНЪ Карапетовъ. Мщ. г. Ахалкалаки, 42 л.; — Помощн. М. С. Ахалцихск. отд. 28 Сент. 909, 12 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 24 Іюля 909 г. (по 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М. тюр. 4 м.), тюр. 9 м. Исп. 19 Окт. 909.

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