Бастурмаджев Тигран Карапетов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бастурмаджев
- Имя
- Тигран
- Отчество
- Карапетов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129916. БАСТУРМАДЖЕВЪ, ТИГРАНЪ Карапетовъ. Мщ. г. Ахалкалаки, 42 л.; — Помощн. М. С. Ахалцихск. отд. 28 Сент. 909, 12 и 2 п. 170 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 24 Іюля 909 г. (по 8 п. 170 и 3 п. 170¹ М. тюр. 4 м.), тюр. 9 м. Исп. 19 Окт. 909.
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