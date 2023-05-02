Ханенков Афанасий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханенков
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 315
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10926. ХАНЕНКОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 56 л., Ишимск. окр., Аромашевск. р. Н. С. 8 р. Ишимск. окр. Ст. ст. 126, 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2/ѴІ—26.
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