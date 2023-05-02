Андрюхин Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрюхин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44895. АНДРЮХИНЪ, НИКОЛАЙ АНДРЕевъ. К. Спасск. у., Шадринск. в., д. Романовки, 22 л.; — Московск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 20 Мая 905. | 904 11277 169 М. | 901 45599 169 М.
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