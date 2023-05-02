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Балмасов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балмасов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1407. Балмасов Иван Алексеевич, 20 л., Ярославск. г., Ростовск. у., д. Уткино. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. ст. 16, 180 а, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 4 июня 926.

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