Теперь Вульф Моносов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеперь Вульф Моносов

Теперь Вульф Моносов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Теперь
Имя
Вульф
Отчество
Моносов
Дата исполнения приговора
05 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
35972. ТЕПЕРЬ, ВУЛЬФЪ МОНОСОВЪ. Мщ., 18 л., рд. въ г. Вильнѣ; — Вилен. С. П. (во 2 р.), 140, 149, 152, 271, 315 и 1478 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 5 Февр. 905. | 902 36323 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.