Бурханкова Елена Ильинична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурханкова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Ильинична
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13604. БУРХАНКОВА, ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА, 36 л. Гр. Ставропольск. у., Архангельск. в., с. Репьевки; — Н. С. Симбирск. у. Поджог, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 11 февр. 920.
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