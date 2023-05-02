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Саран Алексей Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саран
Имя
Алексей
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
31 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 301
Источник
Скан
Оригинальная запись
10301. САРАН АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ, 25 л., б. Кубанск. обл., Славянск. отд. и станицы. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 1 ч. 86, лиш. св. 5 л. 2 м. П. в. з. с. 31/І — 24. 

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