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Осенов Тихон Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Осенов
Имя
Тихон
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7249. ОСЕНОВ ТИХОН ИГНАТЬЕВИЧ, 19 л., Мариинск. у., М.-Песчанск. в. и с. Н. С. 3 уч. Мариинск. у. Ст. 180 п. ≪в≫, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 сент. 923.

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