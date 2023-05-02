Осенов Тихон Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осенов
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7249. ОСЕНОВ ТИХОН ИГНАТЬЕВИЧ, 19 л., Мариинск. у., М.-Песчанск. в. и с. Н. С. 3 уч. Мариинск. у. Ст. 180 п. ≪в≫, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 5 сент. 923.
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