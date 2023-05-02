Предбогов Петр Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Предбогов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 106787. ПРЕДБОГОВЪ, ПЕТРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Ром.-Борисоглѣбск. у., Хопыловск. в., с. Сѣд-лова, 27 л.; — Москов. С. П., 114, 134, 135, 152, 3 п. 309, 9 и 3 п. 309 У., по сов. съ приг. Г. С. 2 уч. г. Рыбинска отъ 30 Іюля 907 г. (за кражу — т. 5 м.), арест. отд. 3½ г. Исп. 1 Мая 909. СПБ. О. С., за растрату-т. 8 м.
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