Цыганов Павел Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7988. ЦЫГАНОВ, ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 38 л., Гр. Наровчатов. у., Шадим-Майдск. в. и с.,; Н. С. 6 уч. Наровчатск. у., Кража, лиш. св. 8 м., Исп. 13 июля 919.
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