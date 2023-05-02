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Мартынов Владимир Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Владимир
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
04 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8792. МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, 24 л., б. г. Симбирска. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 109, 140, лиш. св. 1 г. Исп. 4 мая 923.

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