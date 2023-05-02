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Павлов Федор Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павлов
Имя
Федор
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7373. ПАВЛОВ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, 17 л , Тихвинск. у., Деревск. в., д. Володина. Н. С. 4 уч. Тихвинск. у Ст. 166, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 8 сент. 923.

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