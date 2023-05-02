Елисеев Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елисеев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145680. ЕЛИСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. К. Красноярск. у., в. и с. Шалинскаго, 19 л., рд. Самар. г., Ставропольск. у., въ в. и с. НикольсКомъ; — Красноярск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 136, 140, 2 и 3 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Авг. 909 г. (103 У г. У. — ар. 1 м.), тюр. 1 г. Исп. 28 Окт., счит. ср. съ 19 Сент. 909. | 908 17694 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.