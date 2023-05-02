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Елисеев Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елисеев
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
145680. ЕЛИСѢЕВЪ, НИКОЛАЙ ИВАновъ. К. Красноярск. у., в. и с. Шалинскаго, 19 л., рд. Самар. г., Ставропольск. у., въ в. и с. НикольсКомъ; — Красноярск. О. С. 19 Сент. 909, 134, 136, 140, 2 и 3 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Авг. 909 г. (103 У г. У. — ар. 1 м.), тюр. 1 г. Исп. 28 Окт., счит. ср. съ 19 Сент. 909. | 908 17694 170¹ М.

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