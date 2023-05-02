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Затулин-Громов Иван Герасимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Затулин-Громов
Имя
Иван
Отчество
Герасимович
Дата исполнения приговора
27 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
3412. ЗАТУЛИН-ГРОМОВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ, 27 л., г. Ейска. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 105, 109, 112, 116, 142, лиш. св. 1 г. 8 м. П. в. з. с. 27/Ѵ—24.

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