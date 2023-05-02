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Козлов Дмитрий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Дмитрий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6154. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 22 л., Камышловск. у., Чупинск. в.,. Н. С. б. Екатеринбургск. Губсуд., Ст. ст. 155 и 169, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 окт. 923.

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